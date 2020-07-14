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«Цмокi» сыграют в Единой лиге ВТБ-2020/21

14.07.2020 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден состав участников нового сезона.

В Единой лиге ВТБ-2020/21 сыграют те же 13 клубов, что и в прошлом сезоне

«Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена-Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «Парма» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

В совете приняли участие руководство Лиги, представители 13 клубов-участников и члены федераций играющих стран.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден состав участников нового сезона.
 
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