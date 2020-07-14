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«Цмокi» сыграют в Единой лиге ВТБ-2020/21
14.07.2020 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден состав участников нового сезона.
В Единой лиге ВТБ-2020/21 сыграют те же 13 клубов, что и в прошлом сезоне
«Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена-Гура» (Польша),
В совете приняли участие руководство Лиги, представители 13 клубов-участников и члены федераций играющих стран.
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Сегодня в режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден состав участников нового сезона.
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