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Российский легкоатлет Волков может получить право выступать за Беларусь
15.07.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Беларусь и после получения вида на жительство должен получить право выступать за команду этой страны на международных стартах.
«Нами было принято решение переехать в союзное государство – Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях», – сказал отец и тренер спортсмена Константин Волков.
По его словам, окончательное решение о праве выступать за Беларусь будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Волков рассказал, что первоначально они обращались в Белорусскую федерацию легкой атлетики с просьбой дать возможность тренироваться в этой стране осенью, после чего с ним связался председатель организации
29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Волков не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах.
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Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Беларусь и после получения вида на жительство должен получить право выступать за команду этой страны на...
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