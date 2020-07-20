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Ходасевич о брестском «Динамо»: «Даже в неоптимальных физических кондициях можно давать результат за счет голого класса»
21.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о будущем брестского «Динамо».
«Что будет с брестским «Динамо» после самоизоляции? Две недели паузы, после нее, наверное, на эмоциях, соскучившись, сыграет против
Это удивительное событие – вот так вот выпасть. Кто-то крутил велосипед, как Милевский, кто-то совершал пробежки, как Кисляк, а кто-то лежал в больнице. И привести их к единому знаменателю чрезвычайно сложно. Почему нельзя запускать под откос «Динамо» сейчас – потому что этот чемпионат показывает: порой даже без системы, даже в неоптимальных физических кондициях можно давать результат за счет голого класса. Он у брестского «Динамо» есть. Но ближайший месяц – это время исключительно тренерского штаба: насколько они соберут людей, насколько подведут их, в каком тренировочном цикле, чтобы максимально выжимать из матчей. И я не удивлюсь, если «Динамо» вопреки своему фаворитскому статусу наступит на горло собственной песне и будет играть на результат от обороны. Будет простительно в этой ситуации», – сказал Ходасевич в эфире своего
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Ходасевич о брестском «Динамо»: «Даже в неоптимальных физических кондициях можно давать результат за счет голого класса»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о будущем брестского «Динамо».
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