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Ходасевич о брестском «Динамо»: «Даже в неоптимальных физических кондициях можно давать результат за счет голого класса»

21.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о будущем брестского «Динамо».

«Что будет с брестским «Динамо» после самоизоляции? Две недели паузы, после нее, наверное, на эмоциях, соскучившись, сыграет против «Ислочи». «Минск» вышел с карантина и выдал победу, а затем наступил функциональный спад – и клуб занырнул (была шестиматчевая серия без побед – прим. Tribuna.сom). Думаю, у «Динамо» могут быть такие же проблемы. «Ислочь», «Витебск», «Шахтер», «Слуцк» – цикл, чтобы войти в необходимую форму и подойти к квалификации ЛЧ. 18-19 августа матч состоится, думаю, что на выезде, потому что Беларусь небезопасна для приезда европейских клубов.

Это удивительное событие – вот так вот выпасть. Кто-то крутил велосипед, как Милевский, кто-то совершал пробежки, как Кисляк, а кто-то лежал в больнице. И привести их к единому знаменателю чрезвычайно сложно. Почему нельзя запускать под откос «Динамо» сейчас – потому что этот чемпионат показывает: порой даже без системы, даже в неоптимальных физических кондициях можно давать результат за счет голого класса. Он у брестского «Динамо» есть. Но ближайший месяц – это время исключительно тренерского штаба: насколько они соберут людей, насколько подведут их, в каком тренировочном цикле, чтобы максимально выжимать из матчей. И я не удивлюсь, если «Динамо» вопреки своему фаворитскому статусу наступит на горло собственной песне и будет играть на результат от обороны. Будет простительно в этой ситуации», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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