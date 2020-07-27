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Дмитрий Лапкес: «Мой сын был капитаном минского «Динамо», а в США попал в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню обучения – это не разница, а пропасть»
27.07.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию
«Мой сын занимается футболом. Он играл за детскую команду
Сейчас реально понимаю, что детская команда хочет сделать на поле, какими методами это достигается. Людей заставляют думать ежедневно. Не только играть в футбол, не только бегать и прыгать, а думать. И им объясняют это и этому уделяется внимание. В структуре клуба – все понятно и прозрачно. Все понятно с тренировками, экипировкой, выездами, сезонами, тактиками. Все глобально поставлено. У нас же все находится на плечах одного тренера и, может, еще одного помощника, который сам этим всем пытается руководить», – сказал Лапкес.
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Дмитрий Лапкес: «Мой сын был капитаном минского «Динамо», а в США попал в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню обучения – это не разница, а пропасть»
Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес, проживающий в США, сравнил подход к детскому футболу в Беларуси и в Северной...
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