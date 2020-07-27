ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Лапкес: «Мой сын был капитаном минского «Динамо», а в США попал в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню обучения – это не разница, а пропасть»

27.07.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес, проживающий в США, сравнил подход к детскому футболу в Беларуси и в Северной Америке.

«Мой сын занимается футболом. Он играл за детскую команду «Динамо» Минск, был ее капитаном. Хорошая школа, хорошие тренеры – ничего не могу сказать против. А здесь мы попали в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню планирования, развития, обучения детей футболу – это не разница, а пропасть. Это колоссальная разница. То, что я вижу в США… Как людям преподают футбол, какими методами, технологиями – у нас в Минске даже близко этого не было.

Сейчас реально понимаю, что детская команда хочет сделать на поле, какими методами это достигается. Людей заставляют думать ежедневно. Не только играть в футбол, не только бегать и прыгать, а думать. И им объясняют это и этому уделяется внимание. В структуре клуба – все понятно и прозрачно. Все понятно с тренировками, экипировкой, выездами, сезонами, тактиками. Все глобально поставлено. У нас же все находится на плечах одного тренера и, может, еще одного помощника, который сам этим всем пытается руководить», – сказал Лапкес.

Честного подсчета голосов не будет, деньги на спорт тратят впустую. Лучший саблист суверенной Беларуси – о том, как был вынужден уехать в США

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес, проживающий в США, сравнил подход к детскому футболу в Беларуси и в Северной...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика