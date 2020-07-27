Дмитрий Лапкес: «Мой сын был капитаном минского «Динамо», а в США попал в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню обучения – это не разница, а пропасть»

Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес , проживающий в США, сравнил подход к детскому футболу в Беларуси и в Северной Америке.

«Мой сын занимается футболом. Он играл за детскую команду Минск, был ее капитаном. Хорошая школа, хорошие тренеры – ничего не могу сказать против. А здесь мы попали в одну из детских команд клуба MLS Columbus Crew. По уровню планирования, развития, обучения детей футболу – это не разница, а пропасть. Это колоссальная разница. То, что я вижу в США… Как людям преподают футбол, какими методами, технологиями – у нас в Минске даже близко этого не было.

Сейчас реально понимаю, что детская команда хочет сделать на поле, какими методами это достигается. Людей заставляют думать ежедневно. Не только играть в футбол, не только бегать и прыгать, а думать. И им объясняют это и этому уделяется внимание. В структуре клуба – все понятно и прозрачно. Все понятно с тренировками, экипировкой, выездами, сезонами, тактиками. Все глобально поставлено. У нас же все находится на плечах одного тренера и, может, еще одного помощника, который сам этим всем пытается руководить», – сказал Лапкес.

Честного подсчета голосов не будет, деньги на спорт тратят впустую. Лучший саблист суверенной Беларуси – о том, как был вынужден уехать в США

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!