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Сергей Костицын тренируется с «Юностью»
27.07.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард
33-летний форвард восстанавливается после травмы.
Напомним, что сезон 2019/20 хоккеист пропустил.
В ноябре 2019 года Костицын
В июне 2020 года гендиректор минского
Напомним, что по итогам прошлого сезона
Фото: пресс-служба
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Белорусский форвард Сергей Костицын тренируется с «Юностью», информирует пресс-служба команды.⠀ 33-летний форвард восстанавливается после травмы.
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