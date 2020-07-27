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Сергей Костицын тренируется с «Юностью»

27.07.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Сергей Костицын тренируется с «Юностью», информирует пресс-служба команды.⠀

33-летний форвард восстанавливается после травмы. 

Напомним, что сезон 2019/20 хоккеист пропустил.

В ноябре 2019 года Костицын переподписал контракт с минским «Динамо» на новых условиях. Он был рассчитан до конца сезона.

В июне 2020 года гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявлял, что если Костицын получит положительное заключение врачей и окажется готов пройти предсезонную подготовку в составе «Динамо», то клуб обязательно рассмотрит эту возможность.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Андрей Костицын покинул стан «зубров» и перешел в «Нефтехимик».

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Сергей Костицын тренируется с «Юностью»

Фото: пресс-служба «Юности»

 
 
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Белорусский форвард Сергей Костицын тренируется с «Юностью», информирует пресс-служба команды.⠀ 33-летний форвард восстанавливается после травмы.
 
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