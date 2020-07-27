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Мирча Луческу: «Решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Не смогу работать в атмосфере враждебности»

27.07.2020 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Румынский тренер Мирча Луческу подтвердил, что решил отказаться от работы в «Динамо», которое возглавил 4 дня назад – 23 июля.

«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с «Динамо».

Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде.

Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы. Как доказательство – переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в «Рапид». Фаны этих клубов тоже имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах.

Я не могу принять своих поклонников, которые действуют против интересов клуба. Думаю, пришло время изменений, что вызвало бы конкуренцию, энтузиазм, мотивацию, вернуло бы команду на уровень, который диктуют традиции и история клуба.

Мой переход в «Динамо» не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги – последнее, что меня интересовало.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я получал огромное удовольствие. Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футбола. Я сделал это с энтузиазмом и уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых играют за сборные.

Я хотел соревноваться, как и много лет назад, чтобы пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает», – сказал Луческу.

 
 
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Румынский тренер Мирча Луческу подтвердил, что решил отказаться от работы в «Динамо», которое возглавил 4 дня назад – 23 июля.
 
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