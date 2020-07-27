Сыры по швейцарским технологиям, легенда о Шарле де Голле, экологические продукты и замки королей. Экскурсия по Гродненщине: от седой древности до 21 века

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Удивительное и познавательное путешествие в проекте ОНТ «Моя Беларусь» . В этом выпуске самого душевного трэвел-блога вместе с успешным бизнесменом Валентином Байко вы увидите не только знаменитые достопримечательности Гродно, его хозяйства и предприятия, но и познакомитесь с его историей!

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