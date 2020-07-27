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Сыры по швейцарским технологиям, легенда о Шарле де Голле, экологические продукты и замки королей. Экскурсия по Гродненщине: от седой древности до 21 века

28.07.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сыры по швейцарским технологиям, легенда о Шарле де Голле, экологические продукты и замки королей. Экскурсия по Гродненщине: от седой древности до 21 века

Удивительное и познавательное путешествие в проекте ОНТ «Моя Беларусь». В этом выпуске самого душевного трэвел-блога вместе с успешным бизнесменом Валентином Байко вы увидите не только знаменитые достопримечательности Гродно, его хозяйства и предприятия, но и познакомитесь с его историей!

Источник: ont.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Удивительное и познавательное путешествие в проекте ОНТ «Моя Беларусь». В этом выпуске самого душевного трэвел-блога вместе с успешным бизнесменом Валентином
 
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