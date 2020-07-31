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Березкин перейдет в «Лиепаю», которую тренирует Молош (Football.by)
31.07.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в высшей лиге, из них лишь однажды вышел в стартовом составе. В этих играх он не отметился результативными действиями.
Напомним, «Лиепаю» тренирует белорусский специалист Дмитрий Молош, а цвета команды защищает еще один наш соотечественник
После 8-и туров «Лиепая» с 10-ю очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего РФШ на 14 баллов.
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Как стало известно Football.by, 24-летний белорусский полузащитник БАТЭ Евгений Березкин продолжит свою карьеру в латвийском клубе «Лиепая».
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