Березкин перейдет в «Лиепаю», которую тренирует Молош (Football.by)

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Football.by , 24-летний белорусский полузащитник БАТЭ Евгений Березкин продолжит свою карьеру в латвийском клубе «Лиепая».

В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в высшей лиге, из них лишь однажды вышел в стартовом составе. В этих играх он не отметился результативными действиями.

Напомним, «Лиепаю» тренирует белорусский специалист Дмитрий Молош, а цвета команды защищает еще один наш соотечественник .

После 8-и туров «Лиепая» с 10-ю очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего РФШ на 14 баллов.

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