Игроки НБА бойкотируют матчи в знак протеста против полицейского расизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Спортсмены шести клубов Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) отказались выходить на паркет против полицейского насилия и расизма.

Полицейские города Кеноша 23 августа несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Раненый гражданин США оказался в больнице в тяжелом состоянии. После данного инцидента в городе начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядке.

В знак солидарности с протестующими в среду баскетболисты "Милуоки" решили бойкотировать встречу с "Орландо". Следом к ним присоединились представители команд "Хьюстона" и "Оклахомы". Также играть друг против друга отказались "Лейкерс" и "Портленд".

Ранее в США начались беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Люди выступают против расизма и дискриминации темнокожих. Ряд производителей на фоне протестов уже сделал ребрендинг продуктов, которые называли "расистскими". Во многих городах сносят памятники, которые имеют отношения к рабовладельческой истории США.

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