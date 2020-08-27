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Игроки НБА бойкотируют матчи в знак протеста против полицейского расизма
27.08.2020 12:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Спортсмены шести клубов Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) отказались выходить на паркет против полицейского насилия и расизма.
Полицейские города Кеноша 23 августа несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Раненый гражданин США оказался в больнице в тяжелом состоянии. После данного инцидента в городе начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядке.
В знак солидарности с протестующими в среду баскетболисты "Милуоки" решили бойкотировать встречу с "Орландо". Следом к ним присоединились представители команд "Хьюстона" и "Оклахомы". Также играть друг против друга отказались "Лейкерс" и "Портленд".
Ранее в США
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Из-за отказа выхода баскетболистов на площадку организаторам пришлось перенести три матча плей-офф лиги.
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