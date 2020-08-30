Роман Волков: «Самый страшный момент, когда человек идет с поднятыми вверх руками, а в него стреляют. И потом рассказывают, что в руках у него было взрывное устройство»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Сфынтул Георге» оценил действия силовиков после выборов президента.

– Что шокировало тебя больше всего?

– Каждое видео было по-своему жестокое. Понятно, самый страшный момент, когда человек идет с поднятыми вверх руками, а в него стреляют. И потом нам рассказывают, что в руках у него было взрывное устройство… Не знаю, что должно быть в голове у человека, который такое придумал.

Вообще, меня сильно поражает, как подается одна и та же информацию по разным каналам. Белорусское телевидение, вообще, не смотрю. На базе видел пару сюжетов российского ТВ. Удивляюсь, как один и тот же факт можно перекрутить совершенно в другую сторону. Лишний раз убедился, что телевидения попросту зомбирует людей. Это что-то невообразимое! – заявил Волков.