Минобороны России объявило об усилении воздушной составляющей ядерной триады

Источник материала: Tut.by

Россия усилила свой воздушный компонент ядерной триады за счет обновления имеющегося парка и создания новых самолетов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тем не менее, он указал на отставание Объединенной авиастроительной корпорации от утвержденного графика по отдельным контрактам, пишет Газета.RU .



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба МО РФ

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления действующего парка дальней авиации и создания новых самолетов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Ядерной триадой в России называют стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

«В текущем году ПАО „Туполев“ выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — подчеркнул министр.

По его словам, это обеспечило запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков в составе дальней авиации.

Министр обороны также поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон».

Кроме того, требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах, указал Шойгу.

На сегодняшний день крылатые ракеты «Калибр» — одни из самых эффективных средств поражения, стоящих на вооружении кораблей и подлодок российского ВМФ. Ракеты этого типа широко применялись в ходе военной операции в Сирии. Там они доказали свои высокие тактико-технические характеристики. После их успешного применения в Сирии Сергей Шойгу сообщил, что «Калибр» прошел модернизацию, и это позволило сократить время закладки полетного задания.

В перспективе вместе с «Калибрами» российский флот будет использовать также гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их создание в прошлом году анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, эта гиперзвуковая морская ракета будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука), а дальность ее полета составит более тысячи километров.

Планируется, что «Цирконом» будут вооружать надводные и подводные корабли, причем как перспективные, так и строящиеся.

Укрепление боевого потенциала «ядерной триады» России было обозначено главной задачей Вооруженных сил России на 2019 год. Такую позицию в середине декабря прошлого года обозначил президент РФ Владимир Путин.

Он призвал в сжатые сроки перейти на современное вооружение, которое дает возможность преодолевать современные перспективные системы противоракетной обороны.