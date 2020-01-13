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В Иране арестованы несколько подозреваемых в причастности к крушению украинского Boeing
14.01.2020 11:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Иране арестованы несколько человек, причастных к крушению украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает
Представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что несколько человек, причастных к крушению украинского самолета под Тегераном, были арестованы. От дальнейших комментариев чиновник отказался.
Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
В субботу, 11 января, Иран
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Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
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