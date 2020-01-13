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В Иране арестованы несколько подозреваемых в причастности к крушению украинского Boeing

14.01.2020 11:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Иране арестованы несколько человек, причастных к крушению украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.


Фото: Reuters

Представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что несколько человек, причастных к крушению украинского самолета под Тегераном, были арестованы. От дальнейших комментариев чиновник отказался.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В субботу, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой. Ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий военно-космическими силами КСИР заявил, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель».

 
 
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Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
 
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