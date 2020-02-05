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Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» 2,9 млрд долларов

05.02.2020 07:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $ 2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Офис президента Украины

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. «Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — сказал он.

Как отметил Зеленский, в планы властей входит строительство более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине. Президент предложил кабмину подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $ 2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $ 2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $ 3 млрд.

Занимавший до недавнего времени пост вице-премьера Дмитрий Козак, комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $ 2,9, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий. В свою очередь, Зеленский назвал выплату этих денег «еще одной победой». «Это еще одна победа. Для кого-то, может быть, маленькая. А для страны — большая», — отметил глава государства.

 
 
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Украинский президент решил направить эти средства на строительство дорог и медицину, а также на другие инфраструктурные проекты.
 
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