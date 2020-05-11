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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотни оливковых черепашек вылупились на пляжах Индии Сотни маленьких оливковых черепах отправились к морю после вылупления на пляжах восточного индийского штата Одиша. Они гнездятся на изолированных побережьях...

Сотни маленьких оливковых черепах отправились к морю после вылупления на пляжах восточного индийского штата Одиша. Они гнездятся на изолированных побережьях каждый год. И их защищает персонал лесной службы. По данным Всемирного фонда природы, оливковые черепахи обустраивают свои логова лишь в немногих местах по всему миру, поэтому любое разрушение даже одного гнезда может иметь огромные последствия для всей популяции.