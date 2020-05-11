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Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения и правила для отелей

11.05.2020 17:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения, согласно которым гостиницы этим летом могут быть заполнены не более чем на 60 %. При заселении в отель у туристов будут измерять температуру. Отели обеспечат постояльцев медицинскими масками. Также в каждом отеле должна быть оборудована карантинная зона, в которую будут переселять постояльцев с подозрением на COVID-19 или признаками ОРВИ.

В кафе и ресторанах отелей запретят шведский стол, все продукты должны быть закрыты стеклянной панелью на случай, если кто-то из постояльцев чихнет. Расстояние между столами будет увеличено, гости и персонал обязаны будут соблюдать дистанцию. Спа-центры и фитнес-залы работать не будут, сильно повысится  хлорирование воды в бассейнах. 

 
 
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Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения, согласно которым гостиницы этим летом могут быть заполнены не более чем на 60 %. При заселении в отель у...
 
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