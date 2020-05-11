Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения и правила для отелей Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения, согласно которым гостиницы этим летом могут быть заполнены не более чем на 60 %. При заселении в отель у...

Министерство культуры и туризма Турции приняло ограничения, согласно которым гостиницы этим летом могут быть заполнены не более чем на 60 %. При заселении в отель у туристов будут измерять температуру. Отели обеспечат постояльцев медицинскими масками. Также в каждом отеле должна быть оборудована карантинная зона, в которую будут переселять постояльцев с подозрением на COVID-19 или признаками ОРВИ.В кафе и ресторанах отелей запретят шведский стол, все продукты должны быть закрыты стеклянной панелью на случай, если кто-то из постояльцев чихнет. Расстояние между столами будет увеличено, гости и персонал обязаны будут соблюдать дистанцию. Спа-центры и фитнес-залы работать не будут, сильно повысится хлорирование воды в бассейнах.