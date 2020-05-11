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Неисправная проводка стала причиной ЧП в Красногорске
11.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНазвана предварительная причина страшного пожара в хосписе для престарелых в Красногорске. Трагедия случилась из-за неисправной проводки. Также уточнили число жертв - погибли 9 человек в возрасте от 66-ти до 91-го года. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Названа предварительная причина страшного пожара в хосписе для престарелых в Красногорске. Трагедия случилась из-за неисправной проводки. Также уточнили число...
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