|
У берегов Туниса перевернулось судно c мигрантами
14.06.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо меньшей мере 61 человек погиб. Отмечается, что среди утонувших был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Есть чем поделиться? Пишите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 61 человек погиб. Отмечается, что среди утонувших был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)