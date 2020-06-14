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У берегов Туниса перевернулось судно c мигрантами

14.06.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По меньшей мере 61 человек погиб. Отмечается, что среди утонувших был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии.

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По меньшей мере 61 человек погиб. Отмечается, что среди утонувших был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского...
 
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