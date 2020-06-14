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Протесты в Лондоне: задержаны более 100 человек

14.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты не прекращаются и в Европе. В британской столице полицейские встали кордоном, что позволило им размежевать участников акций против расизма и националистов. В стражей порядка летели дорожные конусы, бутылки из-под пива и банки. Полицейские применили слезоточивый газ. Примкнувшие к митингующим футбольные фанаты на улицах нападали на всех подряд. 
Задержаны свыше ста человек. По официальным данным, некоторые бунтовщики, нападавшие на полицейских, имели при себе наркотики и оружие. Ранены около полусотни стражей правопорядка. 

 
 
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Протесты не прекращаются и в Европе. В британской столице полицейские встали кордоном, что позволило им размежевать участников акций против расизма и...
 
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