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Sony впервые за 7 лет представила новую игровую приставку PlayStation

15.06.2020 10:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Sony впервые за 7 лет представила новую игровую приставку. Генеральный директор Sony объявил, что PlayStation 5 знаменует собой глобальный переход в новое поколение. Цены Sony объявит позже. Как ожидается, в продажу PlayStation 5 поступит ближе к концу 2020 года. Предыдущая модель приставки вышла в свет в 2013 году. 
 
 
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Sony впервые за 7 лет представила новую игровую приставку. Генеральный директор Sony объявил, что PlayStation 5 знаменует собой глобальный переход в новое поколение. Цены Sony...
 
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