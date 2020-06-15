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Страны ЕС с сегодняшнего дня открывают границы

15.06.2020 17:57 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Париже открываются рестораны и театры

Сегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние карантинные ограничения: к работе возвращаются рестораны, кафе, театры.

В Грузии возобновлен внутренний туризм

В Грузии снимаются противоэпидемические запреты и восстанавливается туризм - пока только внутренний. Между регионами возобновилось автобусное и железнодорожное сообщение. Открылись национальные парки.

 
 
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В Париже открываются рестораны и театры Сегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние...
 
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