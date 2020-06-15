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Страны ЕС с сегодняшнего дня открывают границы
15.06.2020 17:57 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Париже открываются рестораны и театрыСегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние карантинные ограничения: к работе возвращаются рестораны, кафе, театры.
В Грузии возобновлен внутренний туризмВ Грузии снимаются противоэпидемические запреты и восстанавливается туризм - пока только внутренний. Между регионами возобновилось автобусное и железнодорожное сообщение. Открылись национальные парки.
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В Париже открываются рестораны и театры Сегодня вся Франция объявлена территорией с благоприятной эпидемической ситуацией. Столичный регион отменяет последние...
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