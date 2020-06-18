Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии По меньшей мере 12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии. На оживленном шоссе лоб в лоб столкнулись тяжелый грузовик и трактор с прицепом, в...

По меньшей мере 12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии. На оживленном шоссе лоб в лоб столкнулись тяжелый грузовик и трактор с прицепом, в котором перевозились сезонные рабочие. Семеро пассажиров скончались на месте, еще пятеро- в больнице. Более десятка пассажиров трактора пришлось госпитализировать, многих в тяжелом состоянии. Подобные трагические инциденты в последние недели случаются часто: в Индии сейчас перемещаются огромные массы людей, занятых на сельхозработах. Власти пытаются жестко контролировать соблюдение правил дорожного движения и техническое состояние транспорта, но избежать серьезных аварий все равно не удается.