ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии

18.06.2020 08:24 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По меньшей мере 12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии. На оживленном шоссе лоб в лоб столкнулись тяжелый грузовик и трактор с прицепом, в котором перевозились сезонные рабочие. Семеро пассажиров скончались на месте, еще пятеро- в больнице. Более десятка пассажиров трактора пришлось госпитализировать, многих в тяжелом состоянии. Подобные трагические инциденты в последние недели случаются часто: в Индии сейчас перемещаются огромные массы людей, занятых на сельхозработах. Власти пытаются жестко контролировать соблюдение правил дорожного движения и техническое состояние транспорта, но избежать серьезных аварий все равно не удается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 12 человек погибли в крупной автомобильной аварии на юге Индии. На оживленном шоссе лоб в лоб столкнулись тяжелый грузовик и трактор с прицепом, в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика