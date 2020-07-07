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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Колумбии взорвался бензовоз: десятки раненых Жуткое ЧП в Колумбии. В муниципалитете Пуэбло-Вьехо взорвался бензовоз. Погибли 7 человек, свыше 50 получили ранения. Инцидент произошел в районе терминалов...

Жуткое ЧП в Колумбии. В муниципалитете Пуэбло-Вьехо взорвался бензовоз. Погибли 7 человек, свыше 50 получили ранения. Инцидент произошел в районе терминалов платного шоссе. Как сообщают очевидцы, транспортное средство перевернулось, но пожара не было. Взрыв произошнл тогда, когда местные жители с канистрами столпились у перевернутой автоцистерны в попытках слить бензин.