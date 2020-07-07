ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Северная Корея отказалась вести переговоры с США

07.07.2020 08:52 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

КНДР отказалась вести переговоры с Америкой. Об этом заявили в МИД Северной Кореи. А слухи о проведении еще одного саммита США - КНДР там назвали  несвоевременными. "Мы не намерены сидеть за одним столом с США", - говорится в сообщении. Напомним, последний раз главы стран встречались в июне прошлого года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею. Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры, которые по итогу зашли в тупик.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КНДР отказалась вести переговоры с Америкой. Об этом заявили в МИД Северной Кореи. А слухи о проведении еще одного саммита США - КНДР там назвали  несвоевременными....
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Колумбии взорвался бензовоз: десятки раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика