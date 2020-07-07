Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Северная Корея отказалась вести переговоры с США КНДР отказалась вести переговоры с Америкой. Об этом заявили в МИД Северной Кореи. А слухи о проведении еще одного саммита США - КНДР там назвали несвоевременными....

КНДР отказалась вести переговоры с Америкой. Об этом заявили в МИД Северной Кореи. А слухи о проведении еще одного саммита США - КНДР там назвали несвоевременными. "Мы не намерены сидеть за одним столом с США", - говорится в сообщении. Напомним, последний раз главы стран встречались в июне прошлого года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею. Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры, которые по итогу зашли в тупик.