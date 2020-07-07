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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наивысшая степень опасности объявлена в Японии из-за ливней Продолжаем следить за ситуацией в Японии. В стране из-за мощных ливней объявлена наивысшая степень опасности в трех префектурах. Речь идет о Фукуока, Сага и...

Продолжаем следить за ситуацией в Японии. В стране из-за мощных ливней объявлена наивысшая степень опасности в трех префектурах. Речь идет о Фукуока, Сага и Нагасаки на севере юго-западного острова Кюсю. Еще в восьми префектурах опасность схода оползней. В двух проходит эвакуация сотен тысяч людей. Дожди и наводнения уже унесли 52 жизни. 14 человек пропали без вести. Тысячи людей остаются без электроэнергии. На местах работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных.