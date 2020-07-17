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В Барселоне на две недели вводят ограничения из-за коронавируса

17.07.2020 20:05 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных  в Каталонии  жителей провинции Барселона призвали не выходить из дома без крайней необходимости. Эта мера будет актуальна на протяжении двух недель. Вводится также масочный режим в общественных местах. Не будут работать ночные клубы.
 
 
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В ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных  в Каталонии  жителей провинции Барселона призвали не выходить...
 
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