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В Барселоне на две недели вводят ограничения из-за коронавируса
17.07.2020 20:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных в Каталонии жителей провинции Барселона призвали не выходить из дома без крайней необходимости. Эта мера будет актуальна на протяжении двух недель. Вводится также масочный режим в общественных местах. Не будут работать ночные клубы.
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В ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных в Каталонии жителей провинции Барселона призвали не выходить...
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