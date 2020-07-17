Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барселоне на две недели вводят ограничения из-за коронавируса В ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных в Каталонии жителей провинции Барселона призвали не выходить...

В ряде стран Европы выявлены новые эпицентры заболеваний COVID-19. На фоне роста числа инфицированных в Каталонии жителей провинции Барселона призвали не выходить из дома без крайней необходимости. Эта мера будет актуальна на протяжении двух недель. Вводится также масочный режим в общественных местах. Не будут работать ночные клубы.