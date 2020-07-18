Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Болгарии не утихают антиправительственные протесты Неспокойно сейчас и в Болгарии - там который день не утихают антиправительственные протесты. На улицах Софии стычки с правоохранителями. Главное требование...

Неспокойно сейчас и в Болгарии - там который день не утихают антиправительственные протесты. На улицах Софии стычки с правоохранителями. Главное требование протестующих - отставка правительства во главе с премьер-министром. В отставку уже отправлены три министра.