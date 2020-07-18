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В Болгарии не утихают антиправительственные протесты
18.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеспокойно сейчас и в Болгарии - там который день не утихают антиправительственные протесты. На улицах Софии стычки с правоохранителями. Главное требование протестующих - отставка правительства во главе с премьер-министром. В отставку уже отправлены три министра.
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Неспокойно сейчас и в Болгарии - там который день не утихают антиправительственные протесты. На улицах Софии стычки с правоохранителями. Главное требование...
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