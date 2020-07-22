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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое детей спаслись из горящей квартиры во Франции Двое детей спаслись из горящей квартиры во Франции. Для этого мальчикам трех и десяти лет пришлось перебороть страх и прыгнуть с пугающей высоты вниз к соседям....

Двое детей спаслись из горящей квартиры во Франции. Для этого мальчикам трех и десяти лет пришлось перебороть страх и прыгнуть с пугающей высоты вниз к соседям. Кадры публикуют очевидцы.Ребята в полном порядке, однако без пострадавших не обошлось. После инцидента в больницу отправлены 17 жителей дома из-за отравления угарным газом. Причины пожара выясняются.