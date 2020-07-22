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Двое детей спаслись из горящей квартиры во Франции
22.07.2020 13:28 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДвое детей спаслись из горящей квартиры во Франции. Для этого мальчикам трех и десяти лет пришлось перебороть страх и прыгнуть с пугающей высоты вниз к соседям. Кадры публикуют очевидцы.
Ребята в полном порядке, однако без пострадавших не обошлось. После инцидента в больницу отправлены 17 жителей дома из-за отравления угарным газом. Причины пожара выясняются.
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Двое детей спаслись из горящей квартиры во Франции. Для этого мальчикам трех и десяти лет пришлось перебороть страх и прыгнуть с пугающей высоты вниз к соседям....
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