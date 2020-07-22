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В Шанхае загорелся самолет Эфиопских авиалиний

22.07.2020 13:28 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Кадры из аэропорта Шанхая. По неизвестным причинам там загорелся лайнер Эфиопских авиалиний. Как сообщают очевидцы, огонь моментально охватил фюзеляж — маловероятно, что лайнер удастся спасти. К счастью, «Боинг» перевозил грузы, а не пассажиров. О пострадавших информации нет.
 
 
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Кадры из аэропорта Шанхая. По неизвестным причинам там загорелся лайнер Эфиопских авиалиний. Как сообщают очевидцы, огонь моментально охватил фюзеляж —...
 
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