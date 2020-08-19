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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за приближения урагана в Мексике закрыт ряд портов Здесь надвигается тропический шторм "Женевьева". Два дня назад он усилился до урагана первой категории со скоростью ветра 36 метров в секунду с порывами до 45....

Здесь надвигается тропический шторм "Женевьева". Два дня назад он усилился до урагана первой категории со скоростью ветра 36 метров в секунду с порывами до 45. Ураган может ударить и по югу штата Калифорния. В ряде прибрежных регионов объявили штормовое предупреждение.