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Из-за приближения урагана в Мексике закрыт ряд портов
19.08.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗдесь надвигается тропический шторм "Женевьева". Два дня назад он усилился до урагана первой категории со скоростью ветра 36 метров в секунду с порывами до 45. Ураган может ударить и по югу штата Калифорния. В ряде прибрежных регионов объявили штормовое предупреждение.
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Здесь надвигается тропический шторм "Женевьева". Два дня назад он усилился до урагана первой категории со скоростью ветра 36 метров в секунду с порывами до 45....
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