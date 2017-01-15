МИНСК, 16 янв – Sputnik. Картина российского кинорежиссера Андрея Кончаловского "Рай" не выйдет в белорусский прокат, сообщили Sputnik дистрибьюторы ленты.

Кончаловский получил за картину "Рай" приз Венецианского кинофестиваля. Кроме того, известный кинорежиссер попал и в шорт-лист номинантов на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В российский прокат "Рай" выходит 19 января. Однако в Беларуси одновременно новый фильм Кончаловского показан не будет – ни в государственных, ни в частных кинотеатрах. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев премьеры в России и Беларуси проходят одновременно.

Выйдет ли "Рай" Кончаловского в прокат позже, Sputnik у дистрибюторов ленты узнать в понедельник не смог. Пока его нельзя посмотреть и онлайн.

Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.