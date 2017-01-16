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Драка на арене и конкурс красоты: в Турции прошел Фестиваль верблюжьих боев

17.01.2017 13:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Традиционный Фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком городе Сельчук, недалеко от Измира. На глазах у многочисленных зрителей, которые между делам общались, танцевали и ели, животные сражались друг с другом на арене Памуджак. Еще одна особенность фестиваля — это конкурс красоты среди верблюдов. Животных украшают цветными платками и разнообразными бусами. Как прошел фестиваль — в фоторепортаже фотографа агентства Рейтер Мурада Сезара.


Украшенный верблюд идет по улице турецкого города Сельчук во время фестиваля бойцовских верблюдов

Бойцовские верблюды ожидают начала фестиваля

Один из участников конкурса красоты для верблюдов

Мужчина ведет украшенного бойцовского верблюда по кличке Безумный Хасан на конкурс красоты среди верблюдов

Украшенный к конкурсу красоты верблюд идет по улице города Сельчук

Мужчины растаскивают верблюдов после того, как один из них был сбит с ног во время боя на арене Памуджак

Зрители танцуют возле арены

Верблюд после боя

Мужчина смотрит на верблюда, украшенного к фестивалю бойцовских верблюдов в городе Сельчук

Турецкий полицейский следит за безопасностью во время фестиваля
 
 
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Недалеко от Измира прошел традиционный Фестиваль верблюжьих боев, где животные сражались друг с другом на арене и после соревновались за звание самого красивого...

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