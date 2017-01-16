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Драка на арене и конкурс красоты: в Турции прошел Фестиваль верблюжьих боев
17.01.2017 13:32 — Новости Культуры | Tut.by
Традиционный Фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком городе Сельчук, недалеко от Измира. На глазах у многочисленных зрителей, которые между делам общались, танцевали и ели, животные сражались друг с другом на арене Памуджак. Еще одна особенность фестиваля — это конкурс красоты среди верблюдов. Животных украшают цветными платками и разнообразными бусами. Как прошел фестиваль — в фоторепортаже фотографа агентства Рейтер Мурада Сезара.
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Недалеко от Измира прошел традиционный Фестиваль верблюжьих боев, где животные сражались друг с другом на арене и после соревновались за звание самого красивого...
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