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Зоопарки и океанариумы устроили состязание по милоте своих обитателей

26.01.2017 17:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Зоопарки и океанариумы посоревновались за право называться обладателем самого милого животного. Снимки самых обаятельных питомцев они публикуют в Twitter под хештегами #CuteAnimalTweetOff («Твитим милых животных»).

Флешмоб стартовал после твита вашингтонского Смитсоновского национального зоологического парка, объявившего о рождении детеныша длинномордого тюленя.

Одна из пользовательниц Twitter предложила перенять эстафету океанариуму в Вирджинии. Его сотрудники охотно приняли вызов и выложили совместный снимок выдры и птицы скопы.

В результате между зоопарком и океанариумом завязалась битва за самого милого детеныша. Эстафету подхватили другие питомники по всему миру. В процессе челленджа и родился хештег #CuteAnimalTweetOff.

Летом 2016 года в социальных сетях активно обсуждали появление на свет в британском зоопарке обезьяны с пугающей внешностью. Пользователи сошлись во мнении, что детеныш примата похож на злодея Волан-де-Морта из фильма «Гарри Поттер».

 
 
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Флешмоб стартовал после твита вашингтонского Смитсоновского национального зоологического парка, объявившего о рождении детеныша длинномордого тюленя.

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