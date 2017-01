Зоопарки и океанариумы посоревновались за право называться обладателем самого милого животного. Снимки самых обаятельных питомцев они публикуют в Twitter под хештегами #CuteAnimalTweetOff («Твитим милых животных»).

Флешмоб стартовал после твита вашингтонского Смитсоновского национального зоологического парка, объявившего о рождении детеныша длинномордого тюленя.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

Одна из пользовательниц Twitter предложила перенять эстафету океанариуму в Вирджинии. Его сотрудники охотно приняли вызов и выложили совместный снимок выдры и птицы скопы.

. @VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

В результате между зоопарком и океанариумом завязалась битва за самого милого детеныша. Эстафету подхватили другие питомники по всему миру. В процессе челленджа и родился хештег #CuteAnimalTweetOff.

I got here as fast as I could… #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/wPWHHoPaS1 — Los Angeles Zoo (@LAZoo) 25 января 2017 г.

Летом 2016 года в социальных сетях активно обсуждали появление на свет в британском зоопарке обезьяны с пугающей внешностью. Пользователи сошлись во мнении, что детеныш примата похож на злодея Волан-де-Морта из фильма «Гарри Поттер».