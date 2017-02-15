Стоимость билетов на песенный конкурс «Евровидение» на черном рынке достигает 40 тысяч гривен (1403 евро по текущему курсу). Об этом сообщил директор официального сервиса по продаже билетов на «Евровидение» Concert.ua Дмитрий Чинь. «Интернет уже пестрит предложениями билетов по цене, превышающей первоначальную в 3−5 раз», — отметил Чинь изданию «Факты».





Буйство спекулянтов

На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно приобрести от 8 тысяч гривен (281 евро) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие билеты на финал — минимальная стоимость составляет 9,5 тысячи гривен (333 евро).

При этом официальный сервис предлагает цены намного ниже. Ранее представитель Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые билеты стоят 8 евро (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие — 500 евро (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый билет на финал исходя из информации Concert.ua стоит 1999 гривен (70 евро). Как заверил заместитель генерального директора организатора конкурса — Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ) — Павел Грицак, цена билетов является доступной «для всех слоев населения — от влюбленных студентов до состоятельных людей».

Чинь, в свою очередь, предостерег от покупки билетов на черном рынке. По его словам, «на некоторых таких сайтах (частных объявлений) выставлены билеты, которые еще не поступили в официальную продажу».

Купил — не значит попал



Беларусь на конкурсе представит группа NAVIBAND. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Однако не факт, что более или менее удачное приобретение билета на «Евровидение» даст шанс сесть на свое место. Дело в том, что мест как таковых на площадке конкурса пока нет.

«Билетный оператор продает билеты в зал, в котором нет трибун. Еще предстоит определить того, кто их построит», — сообщил бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин в интервью радио «Голос столицы», пояснив, что «билеты продаются по чертежам трибун, которые должны быть еще только построены компанией, которая еще не определена».

По его мнению, «билеты можно продавать только тогда, когда есть понимание, кто построит трибуны, известно количество мест на них, в том числе для инвалидов», однако результаты конкурса на строительство трибун были отменены.

Активный старт



Фото: Reuters

Продажа электронных билетов на «Евровидение» началась во вторник. Первыми выставили места на финальное шоу, которые были проданы менее чем за час. «Это 1852 билета», — сообщили ранее ТАСС в пресс-службе НТКУ, заверив, что «волн продажи будет не менее трех».

Электронная очередь за первой партией билетов достигала 11 тысяч человек.

Позднее началась продажа билетов на заключительную репетицию конкурса — Дневной финал. «На 11.00 (12.00 по минскому времени) 15 февраля на это шоу было продано 2630 билетов», — уточнили в НТКУ. Далее были выставлены на продажу билеты на семь остальных шоу — репетиции — по 2 тысячи штук на каждое. Всего на девять концертов — шесть репетиций, два полуфинала и финал — будет продано 70 тысяч билетов. Сейчас на официальном сервисе билеты на все шоу отсутствуют.

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.