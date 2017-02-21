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Украины определится с представителем на "Евровидение-2017" 25 февраля

22.02.2017 18:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Финал украинского отбора на "Евровидение-2017" состоится в Киеве 25 февраля — жюри и телезрители определят, кто же представит Украину на популярном конкурсе.

Украины определится с представителем на "Евровидение-2017" 25 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Право проведения конкурса Украина получила после победы своей представительницы Джамалы на форуме 2016 года.

Имя следующего представителя Украины на "Евровидении" определится поздним вечером 25 февраля. Выбирать победителя будут как телезрители, так и жюри. В состав последнего входят продюсер Константин Меладзе, шоумен Андрей Данилко и певица Джамала.

В финале отбора — шесть исполнителей и групп, среди которых есть как давно известные публике артисты, так и сравнительно новые имена. Одними фаворитов отбора от Украины называют певицу TAYANNA (Татьяна Решетняк), исполнительницу ILLARIA и группу Rozhden.

В Беларуси финал украинского отбора показывать не будут, однако фанаты конкурса смогут проследить за шоу в ходе онлайн-трансляции в интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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Поборются за право представить страну-хозяйку на музыкальном конкурсе как известные рок-музыканты, так и молодые артисты.

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