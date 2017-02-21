МИНСК, 22 фев — Sputnik. Финал украинского отбора на "Евровидение-2017" состоится в Киеве 25 февраля — жюри и телезрители определят, кто же представит Украину на популярном конкурсе.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы Naviband выступят во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая

"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Право проведения конкурса Украина получила после победы своей представительницы Джамалы на форуме 2016 года .

Имя следующего представителя Украины на "Евровидении" определится поздним вечером 25 февраля. Выбирать победителя будут как телезрители, так и жюри. В состав последнего входят продюсер Константин Меладзе, шоумен Андрей Данилко и певица Джамала.

В финале отбора — шесть исполнителей и групп, среди которых есть как давно известные публике артисты, так и сравнительно новые имена. Одними фаворитов отбора от Украины называют певицу TAYANNA (Татьяна Решетняк), исполнительницу ILLARIA и группу Rozhden.

В Беларуси финал украинского отбора показывать не будут, однако фанаты конкурса смогут проследить за шоу в ходе онлайн-трансляции в интернете.