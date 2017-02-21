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Украины определится с представителем на "Евровидение-2017" 25 февраля
22.02.2017 18:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Финал украинского отбора на "Евровидение-2017" состоится в Киеве 25 февраля — жюри и телезрители определят, кто же представит Украину на популярном конкурсе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве.
Имя следующего представителя Украины на "Евровидении" определится поздним вечером 25 февраля. Выбирать победителя будут как телезрители, так и жюри. В состав последнего входят продюсер Константин Меладзе, шоумен Андрей Данилко и певица Джамала.
В финале отбора — шесть исполнителей и групп, среди которых есть как давно известные публике артисты, так и сравнительно новые имена. Одними фаворитов отбора от Украины называют певицу TAYANNA (Татьяна Решетняк), исполнительницу ILLARIA и группу Rozhden.
В Беларуси финал украинского отбора показывать не будут, однако фанаты конкурса смогут проследить за шоу в ходе онлайн-трансляции в интернете.
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Поборются за право представить страну-хозяйку на музыкальном конкурсе как известные рок-музыканты, так и молодые артисты.
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