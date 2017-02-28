Весной этого года на украинском телеканале «1 + 1» состоится премьера драматического сериала «Хороший парень». Как сообщает 1plus1.ua, главную роль в нем сыграл Кирилл Дыцевич, экс-«Мистер Беларусь».



Кирилл Дыцевич на конкурсе. Фото предоставлены телеканалом ОНТ

Уроженец города Березы, Дыцевич после окончания школы поступил на второй курс Академии искусств (на факультет актерского мастерства). В 2014 году 21-летний Кирилл завоевал титул «Мистер Беларусь», победив в зрительском голосовании. Главным призом победителю был экзотический тур по редким заповедникам Африки. Но в итоге Дыцевич отправился в Париж.

Публикация от Дыцевич Кирилл (@dysevichkirill) Янв 4 2016 в 9:34 PST

Как сообщает 1plus1.ua, решение Кирилла Дыцевича об участии в конкурсе было спонтанным. Но об этом опыте актер не жалеет. По словам актера, такой конкурс — хорошая возможность поучиться работать на камеру.

В основе сюжета 20-серийной драмы «Хороший парень» — история молодого парня Олега, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей невесты Насти.

Публикация от Дыцевич Кирилл (@dysevichkirill) Июн 28 2016 в 10:33 PDT