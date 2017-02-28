﻿ "Мистер Беларусь" стал актером и сыграл главную роль в украинском сериале "Хороший парень". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Мистер Беларусь" стал актером и сыграл главную роль в украинском сериале "Хороший парень"

01.03.2017 12:43 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Весной этого года на украинском телеканале «1 + 1» состоится премьера драматического сериала «Хороший парень». Как сообщает 1plus1.ua, главную роль в нем сыграл Кирилл Дыцевич, экс-«Мистер Беларусь».


Кирилл Дыцевич на конкурсе. Фото предоставлены телеканалом ОНТ

Уроженец города Березы, Дыцевич после окончания школы поступил на второй курс Академии искусств (на факультет актерского мастерства). В 2014 году 21-летний Кирилл завоевал титул «Мистер Беларусь», победив в зрительском голосовании. Главным призом победителю был экзотический тур по редким заповедникам Африки. Но в итоге Дыцевич отправился в Париж.

Как сообщает 1plus1.ua, решение Кирилла Дыцевича об участии в конкурсе было спонтанным. Но об этом опыте актер не жалеет. По словам актера, такой конкурс — хорошая возможность поучиться работать на камеру.

В основе сюжета 20-серийной драмы «Хороший парень» — история молодого парня Олега, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей невесты Насти.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной этого года на украинском телеканале "1 + 1" состоится премьера драматического сериала "Хороший парень". Главную роль сыграет Кирилл Дыцевич, экс-"Мистер...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Представителя России на "Евровидении-2017" назовут в ближайшие недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика