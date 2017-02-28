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"Мистер Беларусь" стал актером и сыграл главную роль в украинском сериале "Хороший парень"
01.03.2017 12:43 — Новости Культуры | Tut.by
Весной этого года на украинском телеканале «1 + 1» состоится премьера драматического сериала «Хороший парень». Как
Уроженец города Березы, Дыцевич после окончания школы поступил на второй курс Академии искусств (на факультет актерского мастерства). В 2014 году 21-летний Кирилл
Как
В основе сюжета 20-серийной драмы «Хороший парень» — история молодого парня Олега, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей невесты Насти.
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Весной этого года на украинском телеканале "1 + 1" состоится премьера драматического сериала "Хороший парень". Главную роль сыграет Кирилл Дыцевич, экс-"Мистер...
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