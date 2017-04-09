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Семь белорусских городов, которые выглядели гораздо красивее
10.04.2017 19:27 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусские райцентры уже мало чем отличаются от сотен других на постсоветском пространстве. Разрушения в войнах, пожарах и по приказу властей в мирное время сильно изменили их облик. Мы выбрали семь таких городов — читайте какими они были и при каких обстоятельствах лишились основных построек.
Новогрудок
Сейчас Новогрудок — районный центр Гродненской области с примерно 30 тысячами жителей. На протяжении столетий он был одним из главных городов в Великом княжестве Литовском — его гипотетической первой столицей и местом коронации Миндовга, — а также в Речи Посполитой. В сохранившемся
Новогрудок разрушали в многочисленных войнах русские, крымские татары, казаки, шведы и немцы. Во время одной из самых опустошительных войн в нашей истории —
Также часть городских построек пострадали во время пожаров. Самый сильный произошел в 1751 году — тогда сгорели почти двести домов, четыре костела, ратуша и канцелярия воеводы.
Множество знаковых построек пережили войны и пожары, но их уничтожили в мирное время — по приказу российских и советских властей.
В составе Российской империи Новогрудок находился с 1795 года до ее распада. С 1921-го по 1939 год — в составе Польши, а затем — СССР.
Клецк
Клецк находится в Минской области и в нем живут примерно 11 тысяч человек. Его первое упоминание в летописях относится ко времени, когда он уже был столицей одноименного удельного
В 1258 году город разорили войска монгольского хана Бурундая, а в 1503 году — крымские татары. Очередное крупное разрушение устроили в 1655 году российские войска — тогда население города сократилось вдвое. Если в 1626 году здесь было 448 дворов, то в 1683 — 217, а в 1713 — 152. После разрушения в конце 17-го века клецкий замок восстановили, но его окончательно добили шведы во время Северной войны.
Уже после Второй мировой войны в мирное время советские власти взорвали главный храм Клецка —
Историческая застройка центральной площади не сохранилась, перед бывшим доминиканским костелом в советские годы построили Дом быта.
Слуцк
Слуцк — 60-тысячный город в Минской области. Сейчас это обычный райцентр с преимущественно советской застройкой, но несколько столетий назад он был одним из самых красивых в Восточной Европе. Его украшали
В 1160 году Слуцк стал столицей одноименного удельного княжества. В 14-м веке оно присоединилось к Великому княжеству Литовскому. С этого момента и до 17-го века городом владел один из самых богатых родов государства — Олельковичи. Его последней представительницей была
К середине 17-го века Богуслав Радзивилл
В 1669 году большой урон Слуцку нанес пожар — выгорела центральная часть города.
В составе России город с 1793 года. Замковые строения ветшали от ненадобности и их разобрали — соответствующий указ издали в 1820 году. Несколько сохранившихся зданий использовались как жилые, но их уничтожил пожар. В начале 19-го века также засыпали рвы, срыли валы и бастионы.
Вторую мировую войну и советские годы не пережили более десятка храмов. Например, неоготический
Быхов
Этот город находится на Могилевщине и в нем около 16 тысяч жителей. Расцвету он обязан своим владельцам — гетманам Великого княжества Литовского Яну Каролю Ходкевичу и Льву Сапеге. Здесь находился один из самых мощных
В 1657 году, спустя 18 месяцев осады, русские и казаки взяли Быхов штурмом. В 1702 году войска Петра Первого снова разорили его. Но город быстро восстановили: если в 1747 году в нем было 247 дворов, то в 1755 — 534.
В 1930-е годы советские власти взорвали колокольню
После войны в замке — точнее в том, что от него осталось — оборудовали мебельный цех. Он работал, пока в 2004 году там не случился пожар. В 2013 году местные власти начали замок
Береза
Береза — 30-тысячный город на Брестчине. Свою известность он получил благодаря единственному в Великом княжестве Литовском
В монастыре жили меньше двух десятков монахов, которые практически не общались между собой. Но он был одним из самых крупных собственников в регионе: владел несколькими тысячами крестьян, заводами, мастерскими, лесопилками, мельницами, монополизировал торговлю алкоголем и продуктами первой необходимости.
Во время Северной войны Березу заняли шведы и разграбили город. Российские власти закрыли монастырь в 1832 году, а в 1860−70-х годах разобрали на стройматериалы для православных церквей и
Местные власти на свои деньги восстановили в 2014 году входную арку в монастырь и хотят реконструировать башню — там по планам смотровая площадка.
Полоцк
Полоцк — столица первого государства на территории нынешней Беларуси. Своего расцвета оно достигло при
Полоцк сильно пострадал в
Русские снова захватывали Полоцк в 1633 и 1654 годах. Во время Северной войны здесь сначала размещались их войска, тогда Петр Первый устроил
После аннексии Полоцка российские власти уничтожили францисканский
Иезуитский
Пинск
В Пинске сейчас живет около 140 тысяч человек. До нашего времени не сохранился местный замок и множество храмов. Многие из них уничтожили в мирное время.
В 1174 году Пинск стал столицей удельного княжества. К Великому княжеству Литовскому оно присоединилось в начале 14-го века. Вскоре после этого в городе построили замок. В 1527 году его стены остановили набег крымских татар.
Во время войны 1654−1667 годов Пинск дважды грабили и сжигали российские войска. В 1706 году его заняли и сожгли шведы — тогда пострадал и замок Вишневецких.
Российские власти разобрали уже не функционирующий замок Вишневецких, а бернардинский
В 1921 году, когда город находился в составе Польши, в нем случился сильный пожар, от которого пострадали десятки зданий в центре города.
Советские власти уничтожили
Самая значимая утрата Пинска — иезуитский
В Беларуси уже есть опыт восстановления уничтоженых памятников архитектуры. Больше других в этом преуспел Витебск. В областном центре отстроили
В Минске восстановили уничтоженную российскими властями
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Разрушения в войнах, от пожаров и по приказу властей в мирное время сильно изменили облик белорусских городов. Мы выбрали семь райцентров, которые раньше были...
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