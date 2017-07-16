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В Украине на поле из риса вырастили портрет Тараса Шевченко

17.07.2017 10:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Херсонской области (Украина) на поле из риса вырастили портрет украинского писателя Тараса Шевченко. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Этот портрет Шевченко видно из космоса. Он создан посевом риса с черными листьями на зеленом поле в Херсонской области. Его авторы — украинские ученые, селекционеры Института риса Национальной академмии наук Украины. Площадь изображения — 1370 м2. Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Новый рекорд Украины в категории «Наука и технологии», — написала Ветрова.

 
 
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В Херсонской области (Украина) на поле из риса вырастили портрет украинского писателя Тараса Шевченко. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра...

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