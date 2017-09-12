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Режиссером девятых "Зездных войн" станет Джей Джей Абрамс

12.09.2017 20:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Режиссер Джей Джей Абрамс будет работать над девятым эпизодом культовой киносаги "Звездные войны", сообщила во вторник компания Lucasfilm.

"Джей Джей Абрамс, открывший новую эру "Звездных войн" эпизодом "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить продолжение трилогии девятым эпизодом, сценаристом и режиссером которого он станет", — говорится в сообщении.

Над сценарием нового эпизода киноэпопеи он будет работать совместно с автором "Операции Арго" Крисом Террио.

На минувшей неделе в  Lucasfilm объявили, что режиссер Колин Треворроу ("Мир юрского периода"), работавший над девятой частью картины, уволен из-за творческих разногласий с компанией.

Ожидается, что зрители увидят девятый эпизод "Звездных войн" в конце мая 2019 года. На декабрь этого года  запланирована премьера восьмой части саги, над которой работал режиссер Райан Джонсон.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство компании Lucasfilm обрадовано возвращению Абрамса, который снимал седьмой сезон киносаги.

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