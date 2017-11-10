День рождения Леонардо Ди Каприо: 10 must-see фильмов

Леонардо Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе 11 ноября 1974 году в семье автора комиксов и секретаря юридической фирмы. Имя легендарного художника досталось актеру благодаря знаку: беременная мама Ди Каприо рассматривала картины да Винчи, когда малыш начал активно шевелиться в животе. Так было решено дать ребенку имя Леонардо.



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Творческий путь Лео начался, когда ему было 2 с половиной года, а стать актером он решил уже примерно в 10 лет. У Ди Каприо нет высшего образования, зато он умеет играть на органе и впервые был номинирован на Оскар в 19 лет.

И хотя всякий фильм с участием Ди Каприо становился успешным, ждать заветную награду, к большому сожалению миллионов поклонников, актеру пришлось целых 22 году — лишь в 2016 Лео получил Оскар за лучшую мужскую роль в "Выжившем".

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