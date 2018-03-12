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Журналистка обвинила в домогательствах режиссера Станислава Говорухина

13.03.2018 10:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Журналистка Дарья Комарова, в прошлом сотрудница «Радио Свобода» обвинила в домогательствах известного российского режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Владимир Путин и Станислав Говорухин. Фото: Reuters

Комарова рассказала, что в 2012 году брала интервью у Говорухина, который приехал в Чебоксары в рамках предвыборной президентской кампании Владимира Путина (режиссер возглавлял его предвыборный штаб). По ее словам, встреча проходила в одном из местных ресторанов. Говорухин предложил ей «провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него».

Журналистка ответила, что ей не интересны как кинопроекты Говорухина, так и его предложения.

— После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет. Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал.

Дарья Комарова. Фото: facebook.com/komarova12

В итоге интервью все-таки произошло, но оно было провальным, призналась журналистка.

— Настроение было испорчено. Я ужасно злилась на старика, но интервью написала. Чтобы меня задобрить Говорухин написал мне свой телефон, просил мне к нему обязательно позвонить и никому не рассказывать о его непристойных предложениях.

Через несколько недель журналистка позвонила Говорухину, чтобы взять комментарий о запрете одного из спектаклей, но режиссер не вспомнил о ней. «Ну и Говорухин, сколько же таких было у него историй», — иронизирует журналистка.

В комментарии «Медузе» Станислав Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. При этом на сайте чебоксарского издания «ProГород» можно найти интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что «в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать».

 
 
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Журналистка Дарья Комарова, в прошлом сотрудница "Радио Свобода" обвинила в домогательствах известного российского режиссера и депутата Госдумы Станислава...

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