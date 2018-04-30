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"Анёлы над горадам". Минчане хотят восстановить старую гравюру Гродно, сделав ее доступной для всех

13.04.2018 15:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Гравюра Матиаса Цюнта по рисунку Ганса Адельгаузера с изображением Гродно была напечатана 450 лет тому в Нюрнберге. Город на ней изображен детально и очень подробно. На сегодняшнее время в Беларуси нет ни одного ее экземпляра и даже ни одной хорошей копии. Энтузиасты решили это исправить и напечатать старинным способом точную и качественную полноразмерную копию гравюры. Одну из них подарят гродненскому музею, а электронную копию выложат для всеобщего доступа.


В 2008 году одну из копий гравюр выставили на аукционе в Варшаве. Гродненские власти даже делегировали туда директора Гродненского историко-археологического музея. Но сумма в 40 тысяч долларов за оригинал 1568 года оказалась для нас неподъемной. Так изображение и осталось в Польше.

Печать карт и гравюр — хобби, денег практически не приносит

И вот теперь гравюрой, а вернее, созданием ее качественной копии по старинным технологиям решили заняться представители студии Imago совместно с историками и художниками, а деньги на проект собрать на одной из белорусских краудфандинговых площадок.

Гравюра «Vera designatio urbis in Littavia Grodnae» (Настоящее описание города Гродно в Литве) была выполнена Маттиасом Тюнтом в 1568 году по рисунку Ганса Адельгаузера, которую тот сделал в июле 1567 года, когда в Гродно приехали четыре посольства: московское, татарское, турецкое и валашское. На гравюре представлена ​​сцена встречи литовского спикера Воловича с московским посольством. На оборотной стороне помещена текстовая информация о городе. В 1575 г. гравюру города в несколько упрощенном виде воспроизвели Франц Хагенберг и Георг Браун. Они поместили ее в своем «Атласе городов земного мира». Такие гравюры можно купить на аукционах за 300−400 евро, но это все не то. Есть и более поздние варианты, еще менее точные и качественные.

Imago — проект некоммерческий, его создали двое минчан: Илья Андреев, главный по картам, и специалист по издательскому делу Валентина Андреева. Сайт — скорее их хобби, которое денег не приносит.

 — Калі пра грошы, то на гэтым мы не зараблялі і не зарабілі. Пакуль мы працуем больш на імпэце. І тым не менш, ёсць спонсары, якія падтрымліваюць нас фінансава, набываюць створаныя намі рэчы. Студыя Imago — пакуль пераважна віртуальны праект сацыяльнага кірунку. Існуем мы на зарплату з іншай работы і займаемся старадаўняй графікай у вольны час, — говорит Валентина. —  Калі прыходзяць нейкія грошы, скажам, нехта з мецэнатаў купіў факсіміле, мы выдаткоўваем іх на хостынг, на пераклад матэрыялаў сайта на ангельскую мову, марым пра тэхнічную перапрацоўку сайта прафесійным праграмістам. Але мы, вядома, хочам стаць паспяховым камерцыйным праектам — і лічым добрым, калі сацыяльныя ініцыятывы навучаюцца зарабляць грошы, — марым займець нейкую пастаянную майстэрню.

Началось все с Радзивиловской карты ВКЛ, которую в 2009 году выдала «Белкартография». Илья и Валентина увидели издание и решили, что могли бы и сами сделать что-то подобное.

 — Мы купілі на замежных аўкцыёнах сапраўдную антыкварную карту Еўропы 19 стагоддзя. Знайшлі ў інтэрнэце шмат сканаў старых карт. Вывучалі іх паходжанне і змест, а таксама асаблівасці паперы і друку, спрабавалі самі якасна друкаваць паліграфію, афармляць у рамы. З часам назапашваліся веды і выявы, і мы прыйшлі да неабходнасці гэта сістэматызаваць. У 2013 годзе Ілля стаў ствараць сайт imago.by як лічбавы каталог-даведнік старадаўніх карт і гравюр, — говорит Валентина.

Чуть позже к команде присоединился художник-график Дмитрий Шаповалов. Иногда в проекте участвуют и другие люди — на время какой-то конкретной работы. Так, например, кто-то из коллекционеров делится какими-то картами и старинными изображениями, кто-то помогает с переводами, историки поставляют на сайт тематические статьи.


Дмитрий и Илья за работой в мастерской. Фото: из личного архива

 

Карту 1520-х годов печатали на старинном печатном станке

С 2016 года инициативными минчанами было сделано несколько интересных проектов. Например, в 2016 году они попробовали изготовить факсимиле гравюр «Битва под Оршей» и «Грюнвальдская битва». Говорят, все получилось, но немного не так, как планировали.

В 2017 году была сделана полная копия карты венецианского картогрофа Джованни Андреа Вавассоре 1520-х годов. Проект приурочили к 500-летию книгоиздательства в Беларуси.

— Надрукавана было 12 карт, 8 з іх мы перадалі ў найбуйнейшыя дзяржаўныя калекцыі: Нацыянальную бібліятэку, Нацыянальны гістарычны і Нацыянальны мастацкі музеі, адна карта трапіла ў прыватную калекцыю. Друкавалі яе мы ў аўтэнтычных строях, на старадаўнім друкарскім прэсе, на адмысловай паперы ручной адліўкі з адноўленай формы, — говорит Валентина.


Дальше — больше. Перед юбилеем БНР решили перепечатать карту страны. Оказалось, что многие даже не знали, что она была официально издана и использовалась в дипломатических целях.

 — На перавыданне карты БНР у канцы 2017-га года мы сабралі праз краўдфандынг 1914 рублёў, гэтыя грошы пайшлі на друк, афармленне ў рамы і ў падарункавыя тубусы. Па заканчэнні праекта больш за 20 карт мы перадалі ў музеі Беларусі. Глуск, Лагойск, Лёзна, Капыль, Шклоў і многія іншыя гарады цяпер маюць у сваіх музеях карту БНР.


Чтобы напечатать гравюру Цюнта, нужно несколько копий оригинала

И вот сейчас дошли до гродненской гравюры Цюнта. Прежде чем приступить к проекту по данному изображению, команда, к которой присоединился гродненский историк Александр Перегудов, долгое время изучала все особенности ее старинного изготовления, а также… европейское авторское право. Дело в том, что оригинальные копии гравюры есть, например, в Литве, Польше, Швеции. Но отсканированные изображения музеи продают достаточно дорого — около 100 евро за файл. Чтобы реконструировать гравюру надо иметь несколько сканов оригинальных копий — дело в том, что все оригиналы имеют свои потери и непропечатки.


Как может выглядеть сувенирная продукция на крафтовой бумаге. Фото: из личного архива

А еще архивы и музеи, которым принадлежат оригиналы гравюр, заявляют о своем исключительном праве на гравюру и ограничивают использование изображения. Существуют тарифные планы на него — в зависимости от вида и тиража публикации старинных изображений.

 — Калі гаворка вядзецца пра адзінкавае ўзнаўленне гравюры, архівам можна было б заплаціць (або нават дамовіцца на бясплатны дазвол на разавую публікацыю). Але не менш важна, каб гэтая выява была распаўсюджана шырока і свабодна. Важна, каб выяву Гродна друкавалі на кубках, майках, сшытках, бо гэта — наша нацыянальная каштоўнасць. І несправядлівым падаецца, што беларусы мусяць штораз пытацца дазволу на такі друк і аплочваць замежным сховішчам камісію за тое, на што, па праўдзе, і самі маюць не меншыя правы, — говорит Валентина.


Вариант разрисованного фрагмента гравюры. Фото: из личного архива

Когда копии будут куплены, команда проведет их анализ, сравнит их — и с помощью современных компьютерных технологий смоделирует изображение клише, с которого они печатались. Это позволит не только компенисировать какие-то изъяны, но и поможет избежать юридических претензий. Печатная форма будет воссоздана по-новой и «новая старая» гравюра будет отсканирована и размещена в свободном доступе, чтобы каждый желающий мог тиражировать ее бесплатно.

 — Яшчэ адзін асобнік, надрукаваны ўручную, будзе расфарбаваны мастаком у адпаведнасці з традыцыяй расфарбоўкі старадаўніх выяў. Каляровую гравюру мы надрукуем паліграфічным спосабам вялікім накладам у якасці постара, і кожны зможа набыць яго. Для збору сродкаў у красавіку будзе запушчана краўдфандынгавая кампанія «Анёлы над горадам» на пляцоўцы ulej.by. Мы хочам сказаць не толькі гродзенцам, але ўсім беларусам: анёлы, якія трымаюць герб, як і ўся панарама, — яны ўнікальныя, адзіныя ў свеце. Яны толькі нашы, і толькі ад нас залежыць, ці вернуцца яны ў Беларусь, — говорит Валентина.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гравюра Гродно Матиаса Цюнта и Ганса Адельгаузера была напечатана 450 лет тому в Нюрнберге. На сегодняшнее время оригинальных гравюр в мире осталось совсем мало. А в...
 
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