Камамбер, кокосовая вода и три магнитика. Райдеры артистов фестиваля Viva Braslav Open Air

Хедлайнеры фестиваля Viva Braslav Open Air выпьют во время концертов около 300 литров питьевой воды и газировки, сообщили организаторы.





Фестиваль в Браславе проходит с 3 по 5 августа. На трех сценах выступят 50 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Венгрии и Нидерландов. На Main Stage зажгут хедлайнеры, в том числе Иван Дорн, Артем Пивоваров, Бьянка, Скруджи, Jay Hardway и Dannic. Чтобы обеспечить их продуктами и напитками, в Браслав отправился целый грузовик с продовольствием.

Судя по бытовым райдерам, больше всего музыканты выпьют питьевой воды — около 100 литров. На втором месте — пепси-кола: артисты заказали несколько десятков бутылок. Также хедлайнеры попросили привезти им фруктовые соки, энергетики и чай — черный, зеленый и имбирный. Некоторым понадобилась кокосовая вода.

Артисты заказали фрукты: бананы, яблоки, апельсины, виноград, а также арбузы, дыни и ананасы. В меню войдут копченые мясо, колбаса, красная рыба, сыр камамбер, орехи, крекеры и чипсы. Любители сладкого попросили шоколад, печенье и конфеты. Музыкантам понадобится много льда, а одному из них — еще и жевательная резинка.

В бытовых райдерах есть и экстравагантные просьбы. Так, в гримерке рэпера Скруджи должны находиться три магнитика с символикой города.

Viva Braslav Open Air занимает территорию в 230 тысяч кв. м. Помимо трех сцен, открыт большой фудкорт с выбором еды — от картошки до улиток по-бургундски.

На фестивале пройдут соревнования по пляжному футболу, волейболу, баскетболу и вейкбордингу. Всех желающих научат кататься на скейтборде, играть в американский футбол и ходить по слэклайну (почти что канату). Кроме того, можно будет посостязаться в переноске жен и забеге по воде.

Полная программа фестиваля — здесь .