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В музее истории города Гомеля открылась фотовыставка «Русская цивилизация»

09.08.2018 — Новости Культуры | Гомельская Правда  
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В музее истории города Гомеля открылась фотовыставка «Русская цивилизация» Задумчивая церквушка у кристального озера, одинокий старик с охапкой

В музее истории города Гомеля открылась фотовыставка «Русская цивилизация»


  поминальных гвоздик, усталые жнеи на покосе, сверкающая Москва с высоты птичьего полета – о многогранности и многоликости необъятной России рассказывает фотовыставка «Русская цивилизация», которая открылась в Музее истории города Гомеля.
Более 30 уникальных снимков экспозиции были отобраны из 10 тысяч фотографий, присланных представителями 28 стран мира на одноименный международный конкурс в 2017 году. Каждая работа наполнена глубинным смыслом, в каждой – прославление величия огромной страны, гимн человеку труда, восхищение красотой природы, преклонение перед вековой мудростью народных обрядов.

Возможность познакомиться с проектом «Русская цивилизация» подарил жителям нашего города Российский центр науки и культуры в Гомеле. По словам его руководителя Виктора Мичурина, гомельчане также могут оставить свой след в истории масштабного фотоконкурса, который в нынешнем году проходит во второй раз.
– Это пространство для творческой личности, способной увидеть прекрасное в обыденном, найти новые образы и нетривиальные лица, – отметил он. – Среди гомельчан немало талантливых фотографов, которые могут широко заявить о себе, сделав отличный кадр. Выставки по проекту проходят во многих странах мира, в том числе поездят и по городам Беларуси.

Кадры, слагающие экспозицию, и восхищают, и вдохновляют. Величественная архитектура и скульптура, уникальная природа, лица и поколения, традиции большой страны и народное творчество – победители в каждой номинации конкурса словно бы рисуют единый образ русской цивилизации.
По словам Виктора Мичурина, не так просто всего несколькими фотографиями рассказать об огромной и удивительной стране. То, что мы видим, – лишь капля в море. Ценность экспозиции в том, что она вызывает непреодолимое желание познакомиться с Россией ближе.

– Да, красота России удивительна и многогранна, – поделились впечатлениями гомельчане. – Фотографии призывают оглянуться и посмотреть, как прекрасен этот мир!
Проект «Русская цивилизация» организован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Выставка в Музее истории города Гомеля продлится до 2 сентября.
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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В музее истории города Гомеля открылась фотовыставка «Русская цивилизация» Задумчивая церквушка у кристального озера, одинокий старик с охапкой
 
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