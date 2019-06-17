У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла

Источник материала: Tut.by

У гитариста и основателя группы Megadeth Дейв Мастейна врачи диагностировали рак горла. Об этом сам музыкант сообщил на официальном сайте группы .



Фото: megadeth.com

«У меня был диагностирован рак горла. Это, безусловно, то, что нужно воспринимать серьезно, но я и раньше сталкивался с препятствиями. Я тесно сотрудничаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, имеет шансы на успех 90%. Лечение уже началось», — написал Мастейн.

Музыкант также сообщил, что из-за болезни пришлось отменить большую часть выступлений в этом году. Однако работа в студии будет продолжена.

Всю актуальную информацию музыкант пообещал публиковать на сайте.

Дейв Мастейн — американский музыкант, актер, гитарист, вокалист, автор песен, продюсер. Основатель, автор песен и бессменный лидер трэш-метал-группы Megadeth, до этого играл в группе Metallica.

Журнал Guitar World поставил Мастейна на 19 место в списке 100 лучших гитаристов мира.

Группа успела выпустить 15 студийных альбомов, песня из последнего альбома — Dystopia — получила «Грэмми».