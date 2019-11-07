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Золото «Лістапада» отправляется украинскому режисеру
08.11.2019 21:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режисер Валентин Васянович за фильм «Атлантида».
Награду за лучшую режиссуру получил Ян Комаса за фильм «Тело божие» (Польша, Франция), за лучший сценарий — Дмитрий Мамулия и Арчил Кикодзе, фильм «Преступный человек» (Грузия, Россия).
В номинации «лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина» победил
Лучшая женская роль: Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция)
Полный список победителей доступен
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В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режисер Валентин Васянович...
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