ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золото «Лістапада» отправляется украинскому режисеру

08.11.2019 21:22 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режисер Валентин Васянович за фильм «Атлантида».


Фото: instagram.com/miff_listapad

Награду за лучшую режиссуру получил Ян Комаса за фильм «Тело божие» (Польша, Франция), за лучший сценарий — Дмитрий Мамулия и Арчил Кикодзе, фильм «Преступный человек» (Грузия, Россия).

В номинации «лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина» победил
Ким Хён Сок, фильм «Прощай, сын мой» (Китай).

Лучшая женская роль: Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция)
лучшая мужская роль: Леван Гелбахиани, фильм «А потом мы танцевали» (Швеция, Грузия, Франция).

Полный список победителей доступен по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режисер Валентин Васянович...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля "Лістапад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика