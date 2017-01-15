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В Гродненской области реализуют около 20 инвестпроектов стоимостью 10 млн долларов каждый

16.01.2017 19:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Гродненской области реализуется около 20 инвестпроектов стоимостью $ 10 млн каждый. Об этом во время открытия нового предприятия по производству продукции из мяса индейки в Лидском районе журналистам сообщил председатель комитета экономики Гродненского облисполкома Андрей Свиридов, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект по промышленному производству продукции из мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. т в год в Лидском районе реализован с участием литовского капитала. В составе комплекса не только завод по убою и переработке мяса, но и фермы для молодняка и откорму птицы. Объем инвестиций составил около 30 млн евро.

— Гродненская область в целом интересна инвестору. В регионе в 2017 году будет продолжена реализация около 20 инвестпроектов, объем инвестиций по каждому из которых превышает $ 10 млн, — отметил Андрей Свиридов. Среди крупных проектов он выделил строительство маслоэкстракционного завода по переработке семян рапса и других сортов в Сморгони, а также реконструкцию гостиницы «Гродно», которая ранее была приобретена китайской компанией.

— Инвестору интересен емкий рынок Беларуси и таможенного союза. Ему важна стабильная политическая и экономическая ситуация в стране. Многие инвесторы приходят на наш рынок и потому, что здесь пока еще не велика конкуренция, что позволяет успешно развивать проект, — подчеркнул Андрей Свиридов. В качестве примера он привел группу компаний ARVI (Литва), которая помимо комплекса по производству продукции из мяса индейки ранее запустила в регионе завод по переработке отходов животного происхождения Biovast. Его продукция поставляется в том числе на экспорт.

 
Теги: Гродно
 
 
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Среди крупных проектов строительство маслоэкстракционного завода по переработке семян рапса и других сортов в Сморгони, а также реконструкцию гостиницы "Гродно",...

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