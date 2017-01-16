В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство готовится перенести срок обязательной сертификации бытовой техники Напомним, постановление правительства № 849 было принято осенью 2016 года и предполагало, что к 1 февраля 2017 года практически вся бытовая техника и электроника,...

Напомним, постановление правительства № 849 было принято осенью 2016 года и предполагало, что к 1 февраля 2017 года практически вся бытовая техника и электроника, ввозимая в Беларусь, должна пройти национальную сертификацию по белорусским стандартам энергоэффективности. Документ вызвал крайне негативную реакцию у бизнес-сообщества, которое восприняло это решение как заградительный барьер на пути импортной бытовой техники и электроники на белорусский рынок. Представители компаний, которые торгуют техникой международных брендов, рассказали БелаПАН, что производители пока занимают выжидательную позицию, следя за реакцией белорусского правительства, которое еще в декабре в ходе совещания с участием вице-премьера Владимира Семашко объявило о планах перенести ранее установленные сроки национальной сертификации бытовой техники и электроники. Проект постановления правительства, копией которого располагает БелаПАН, предусматривает, что срок национальной сертификации ряда товаров по требованиям энергоэффективности будет перенесен с 1 февраля на 1 сентября. В частности, документ предполагает, что к этому сроку по белорусским стандартам должна быть сертифицирована кухонная техника (микроволновые печи, тостеры, кофеварки и т.п.), компьютерная техника (принтеры, сканеры, мониторы), а также прочая электроника (видеокамеры, радиоприемники и т.п.). Между тем представители бизнеса сегодня заявляют, что пройти сертификацию по правилам, изложенным в проекте нового постановления правительства, также нереально. Генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН, что проект постановления правительства содержит ссылки на стандарты технической безопасности (СТБ), которых к настоящему времени нет в свободном доступе. "Проект постановления о переносе сроков сертификации ссылается на несколько СТБ. Мы провели около двух дней в поисках и не смогли их найти в открытом доступе. А как можно проводить сертификацию при отсутствии стандарта по вопросу маркировки на предмет энергоэффективности? Сегодня участникам рынка непонятно, как и чем маркировать продукцию, которая подлежит обязательной сертификации", — рассказал БелаПАН Ананьев. По его мнению, большого смысла в организации национальной сертификации импортной техники и электроники нет. "Многие зарубежные узнаваемые бренды сами стремятся к подтверждению того, что у них написано на упаковке, и поэтому у них уже давно есть сертификаты, подтверждающие заявляемое качество продукции", — констатирует руководитель Ассоциации компаний информационных технологий. По его мнению, в организации национальной сертификации техники по белорусским стандартам энергоэффективности заинтересованы профильные коммерческие организации. "Для того чтобы загрузить заказами коммерческие организации, которые зарабатывают деньги на проведении испытаний сертифицируемой техники, могут ввести не только эту, но придумать какую-нибудь другую сертификацию", — предполагает Дмитрий Ананьев.