МИНСК, 5 фев — Sputnik. Санитарной службе Министерства здравоохранения поручено упростить санитарные нормы в общепите и торговле, сообщил вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко в программе "Контуры" на ОНТ.

"Будучи еще министром здравоохранения, я дал распоряжение санитарным врачам упростить санитарные нормы", — сказал вице-премьер.

По его словам, на следующей неделе они будут подписаны.

"Новые санитарные нормы согласованы с бизнесменами. Это санитарные нормы в общепите", — сказал Жарко. "А для торговли новые санитарные нормы будут к концу месяца", — добавил вице-премьер.