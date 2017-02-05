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Новые упрощенные санитарные нормы появятся в Беларуси

05.02.2017 21:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Санитарной службе Министерства здравоохранения поручено упростить санитарные нормы в общепите и торговле, сообщил вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко в программе "Контуры" на ОНТ.

"Будучи еще министром здравоохранения, я дал распоряжение санитарным врачам упростить санитарные нормы", — сказал вице-премьер.

По его словам, на следующей неделе они будут подписаны.

"Новые санитарные нормы согласованы с бизнесменами. Это санитарные нормы в общепите", — сказал Жарко. "А для торговли новые санитарные нормы будут к концу месяца", — добавил вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси пошло навстречу бизнесу и упростит санитарные нормы в общепите и торговле.

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