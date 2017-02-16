На фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь пытается найти нефть в Иране. Экономисты все еще скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.

Первая иранская

В белорусско-российских отношениях давно что-то пошло не так . Нефтегазовый конфликт, конца которому не видно, даже несмотря на будто бы согласованный 20-й вариант договора , — только одно из проявлений этих проблем.

Похоже, официальный Минск оценил риски и всерьез озаботился диверсификацией поставок энергоресурсов. На этот раз Беларусь ищет нефть в Иране. Как говорится, не прошло и года (на самом деле, около 13 месяцев) со снятия санкций с Тегерана, как идея о покупке иранской нефти перешла в практическую плоскость.

Белорусская «Белойл» заключила контракт о закупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), сообщил Reuters со ссылкой на источники. Это первая подобная сделка между Беларусью и Ираном.

Кстати, пока обе компании официально сделку не комментируют. В пресс-службе белорусского правительства и концерне «Белнефтехим» также не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. При этом в «Белнефтехиме» добавили, что «концерн продолжает работу по диверсификации поставок нефти на белорусские НПЗ».

В компании Beloil Polska (Варшава) заявили, что не могут предоставить информацию без разрешения руководства в Минске, передает БелаПАН .

Что известно о поставках иранской нефти в Беларусь?

Пока немного.

1. На самом деле нефть купила «Белоруснефть»: «Белойл» — это ее дочка в Польше.

2. Куплены 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей).

3. Загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля.

4. Вероятно, нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.

Кстати, похоже, что подобный иранскому проект поставок азербайджанской нефти был свернут. В 2016 году азербайджанская Socar отгрузила в Беларусь 560 тыс. тонн нефти, однако, по данным Reuters, в январе эти поставки прекратились.

Справка БДГ

Власти Беларуси вновь активно ищут альтернативу российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года .

Идея покупать нефть в Иране появилась в Беларуси год назад после снятия санкций с Тегерана. Тогда мнения экспертов о возможностях и эффективности подобного шага разошлись.

Утереть нос Кремлю

«В Минске решили утереть нос Кремлю иранской нефтью. Никаких стратегических целей за этими поставками не просматривается», — сказал по поводу поставок иранской нефти экономист Леонид Заико.

Он назвал поставки нефти пропагандистским решением и отвлекающим маневром.

«80 тысяч тонн — всего лишь одна двеннадцатая часть от миллиона тонн. Возможно, этой нефти хватит на выработку солярки для проведения посевной кампании в Шкловском районе. Возможно. Но экономической роли иранская нефть не играет никакой; скорее всего, отрабатывалась схема — как получить, доставить иранскую нефть в Беларусь. Иран вышел на рынок нефти уже пару лет назад, правда, в Беларусь тащить иранскую нефть далековато», — цитирует экономиста «Евробеларусь».

Скептически оценивают перспективы ухода от энергетической зависимости от Москвы и в России.

«Думаю, что договорённости Белоруссии с Ираном — это однозначно не на долгосрочную перспективу, — приводит слова ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета Игоря Юшкова Life. — Вообще не понятно, есть ли в реальности этот контракт или нет».

Он подчеркнул, что речь в любом случае «идет о единоразовой закупке, а не долгосрочном соглашении». «Москва на это не поведется, так как эту историю мы уже проходили. Минск уже закупал нефть и в Венесуэле, и в Азербайджане, и все закончилось тем, что Белстат публиковал данные о стоимости импортированной нефти. И она всегда оказывалась дороже, чем российская», — сказал Юшков.

Однако в России признают агрессивную политику Ирана в отношении «исконно» российских рынков. Так, похоже, Тегеран активно работает с Японией, которую Москва начала считать «своей».

Снижение экспорта в ЕС из-за недопоставок нефти

Беларуси пришлось снизить в 2016 году экспорт в страны Евросоюза на треть, в том числе из-за недопоставок российской нефти, заявил в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

«К сожалению, мы фиксируем значительное снижение нашего экспорта, почти на 33%. Общий объем экспорта составил 5,7 миллиарда долларов, для сравнения, 20 лет назад он составлял чуть более одного миллиарда долларов», — цитирует Мирончика «Спутник».

По его словам, причины снижения белорусского экспорта нефти в ЕС были объективными. «Во-первых, это ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали на переработку нефти, соответственно, меньше могли экспортировать нефтепродукты. Плюс к этому, в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения», — сказал представитель МИД.

Он также подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с ЕС перед Беларусью стоит серьезная задача уйти от сырьевого экспорта к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Тень Кремля на поставках нефти

Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн тонн нефти.

«Понятно, что «Роснефть» — не единственный поставщик, могут быть другие, но за этим решением стоит не только решение г-на Сечина, но и стоит тень Кремля», — сказал на Primus экономист Ярослав Романчук.

«Идет полноценная борьба между двумя странами в экономической плоскости, и мы наблюдаем, как Беларусь от этого теряет очень серьезные средства. Поэтому насколько быстро мы будем менять деловую среду в стране будет зависеть выживание нас в рамках региональной экономики, а возможно и в целом в рамках международных экономических отношений», — уверен экономист Антон Болточко.

По его мнению, «Беларусь начинает понимать, что завязка на одного партнера — серьезная потеря в случае ссоры, малая страна находится в интересах более крупных игроков, нужно формировать свои собственные интересы».

Пока еще никто не смог предложить Беларуи нефть дешевле российской. Однако на фоне конфликта с Россией политические факторы могут перевесить для официального Минска экономические. Но и в таком случае «иранский проект» окажется перед серьезными вызовами, в частности, необходимостью разработки схемы доставки нефти. Пока же от начинания, чтобы считать его хотя бы минимально перспективным, следует ожидать повторной покупки нефти у Тегерана.