|
Утереть нос Кремлю: Беларусь впервые купила нефть в Иране
17.02.2017 13:50 — Новости Экономики | БДГ
На фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь пытается найти нефть в Иране. Экономисты все еще скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.
Первая иранская
В белорусско-российских отношениях давно
Похоже, официальный Минск оценил риски и всерьез озаботился диверсификацией поставок энергоресурсов. На этот раз Беларусь ищет нефть в Иране. Как говорится, не прошло и года (на самом деле, около 13 месяцев) со снятия санкций с Тегерана, как идея о покупке иранской нефти перешла в практическую плоскость.
Белорусская «Белойл» заключила контракт о закупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), сообщил
Кстати, пока обе компании официально сделку не комментируют. В пресс-службе белорусского правительства и концерне «Белнефтехим» также не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. При этом в «Белнефтехиме» добавили, что «концерн продолжает работу по диверсификации поставок нефти на белорусские НПЗ».
В компании Beloil Polska (Варшава) заявили, что не могут предоставить информацию без разрешения руководства в Минске,
Что известно о поставках иранской нефти в Беларусь?
Пока немного.
1. На самом деле нефть купила «Белоруснефть»: «Белойл» — это ее дочка в Польше.
2. Куплены 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей).
3. Загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля.
4. Вероятно, нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.
Кстати, похоже, что подобный иранскому
Справка БДГ
Власти Беларуси вновь активно ищут альтернативу российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти
Идея покупать нефть в Иране
Утереть нос Кремлю
«В Минске решили утереть нос Кремлю иранской нефтью. Никаких стратегических целей за этими поставками не просматривается», — сказал по поводу поставок иранской нефти экономист Леонид Заико.
Он назвал поставки нефти пропагандистским решением и отвлекающим маневром.
«80 тысяч тонн — всего лишь одна двеннадцатая часть от миллиона тонн. Возможно, этой нефти хватит на выработку солярки для проведения посевной кампании в Шкловском районе. Возможно. Но экономической роли иранская нефть не играет никакой; скорее всего, отрабатывалась схема — как получить, доставить иранскую нефть в Беларусь. Иран вышел на рынок нефти уже пару лет назад, правда, в Беларусь тащить иранскую нефть далековато», —
Скептически оценивают перспективы ухода от энергетической зависимости от Москвы и в России.
«Думаю, что договорённости Белоруссии с Ираном — это однозначно не на долгосрочную перспективу, —
Он подчеркнул, что речь в любом случае «идет о единоразовой закупке, а не долгосрочном соглашении». «Москва на это не поведется, так как эту историю мы уже проходили. Минск уже закупал нефть и в Венесуэле, и в Азербайджане, и все закончилось тем, что Белстат публиковал данные о стоимости импортированной нефти. И она всегда оказывалась дороже, чем российская», — сказал Юшков.
Однако в России признают агрессивную политику Ирана в отношении «исконно» российских рынков. Так, похоже, Тегеран активно работает с Японией, которую Москва начала считать «своей».
Снижение экспорта в ЕС из-за недопоставок нефти
Беларуси пришлось снизить в 2016 году экспорт в страны Евросоюза на треть, в том числе из-за недопоставок российской нефти, заявил в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.
«К сожалению, мы фиксируем значительное снижение нашего экспорта, почти на 33%. Общий объем экспорта составил 5,7 миллиарда долларов, для сравнения, 20 лет назад он составлял чуть более одного миллиарда долларов», —
По его словам, причины снижения белорусского экспорта нефти в ЕС были объективными. «Во-первых, это ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали на переработку нефти, соответственно, меньше могли экспортировать нефтепродукты. Плюс к этому, в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения», — сказал представитель МИД.
Он также подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с ЕС перед Беларусью стоит серьезная задача уйти от сырьевого экспорта к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью.
Тень Кремля на поставках нефти
Россия резко
«Понятно, что «Роснефть» — не единственный поставщик, могут быть другие, но за этим решением стоит не только решение г-на Сечина, но и стоит тень Кремля», —
«Идет полноценная борьба между двумя странами в экономической плоскости, и мы наблюдаем, как Беларусь от этого теряет очень серьезные средства. Поэтому насколько быстро мы будем менять деловую среду в стране будет зависеть выживание нас в рамках региональной экономики, а возможно и в целом в рамках международных экономических отношений», — уверен экономист Антон Болточко.
По его мнению, «Беларусь начинает понимать, что завязка на одного партнера — серьезная потеря в случае ссоры, малая страна находится в интересах более крупных игроков, нужно формировать свои собственные интересы».
Пока еще никто не смог предложить Беларуи нефть дешевле российской. Однако на фоне конфликта с Россией политические факторы могут перевесить для официального Минска экономические. Но и в таком случае «иранский проект» окажется перед серьезными вызовами, в частности, необходимостью разработки схемы доставки нефти. Пока же от начинания, чтобы считать его хотя бы минимально перспективным, следует ожидать повторной покупки нефти у Тегерана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь пытается найти нефть в Иране. Экономисты все еще скептически оценивают перспективы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии