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МИД Беларуси ответил на упреки политиков ЕС и США за разгон и задержание демонстрантов

26.03.2017 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало заявления европейских и американских политиков о недопустимости подавления мирных протестов. Они требовали отпустить всех задержанных во время Дня Воли и Маршей нетунеядцев.


Дмитрий Мирончик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В официальном комментарии пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик отметил, что право граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения закреплено в Конституции нашей страны.

«Однако ключевое слово здесь — „мирные“. Если же к месту мероприятия подвозят „коктейли Молотова“, подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию „мирной“ язык не поворачивается», — сказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, в условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия потом.

«Именно такой урок мы извлекли из недавних террористических актов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце. Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имевшейся информации о готовившихся провокациях», — выразил официальную позицию МИД пресс-секретарь.

Действия силовиков в отношении демонстрантов он назвал «абсолютно адекватными». А европейским политикам посоветовал обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

«Вчерашняя акция носила несанкционированный характер. Участие в несанкционированных акциях влечет конкретные последствия в любой стране мира. И что „неевропейского“ смогли рассмотреть в действиях наших правоохранительных органов западные политики? В Минске разгоняли демонстрантов водометами? Может быть, распыляли газ? Нет. И, слава Богу. Обошлось без жертв», — сказал Дмитрий Мирончик.

Министерство иностранных дел не считает события Дня Воли основанием для прекращения диалога между Беларусью и странами Запада.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик назвал лействия силовиков в отношении демонстрантов "абсолютно адекватными". А европейским политикам посоветовал обратить...

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